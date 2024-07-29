Двое тяжелых: количество госпитализированных в результате крушения поезда под Волгоградом выросло до 30
Происшествия 29.07.2024 15:53
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29.07.2024 15:53
По обновленной информации оперативного штаба Волгоградской области, в Котельниковскую ЦРБ с различными травмами доставлены 30 пассажиров поезда «Казань — Адлер», из них 15 — дети.
Состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь, заверили в оперштабе.
В настоящее время на месте работают 32 бригады скорой помощи — врачи оперативно прибыли из учреждений Котельниковского, Октябрьского районов и Волгограда.
Еще 12 врачей - нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты - доставлены к месту ЧП на трех вертолетах.
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения поезда. В РЖД скорректировали график движения четырех пассажирских поездов, однако предупредили о возможных задержках в отправлении.
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