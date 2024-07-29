Происшествия

До 12 лет грозит водителю, задавившему девочек-подростков под Волгоградом

Происшествия 29.07.2024 10:22
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29.07.2024 10:22


В Светлоярском районе Волгоградской области следователи предъявили обвинение водителю, сбившему на смерть двух 14-летних девочек на территории села Райгород. Как сообщает ИА «Высота 102», ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое в состоянии алкогольного опьянения.

- 12 июня 2024 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле «LADA» по улице Советская села Райгород Светлоярского района. Не справившись с управлением, он выехал на правую обочину и совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые в это время шли в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Примечательно, что предполагаемый виновник ДТП помощь пострадавшим не оказал и попытался скрыться с места преступления. Однако, пьяный в стельку водитель вновь не справился с управлением и врезался в бетонные конструкции.

В настоящее время фигурант знакомится с материалами следствия. Правоохранители рассчитывают уже в ближайшее время направить материалы в суд.

Отметим, обвиняемый находится под стражей. В рамках п.п. «а, б» ч.6 ст.264 УК РФ мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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