РПН проверил воздух после пожара на мусорном полигоне под Волгоградом





Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области проверили воздух на наличие опасных веществ в связи с пожаром на территории полигона твердых бытовых отходов в поселке Котлубань Городищенского района, передает V102.RU.

- Экспресс-методом превышения предельно-допустимых концентраций исследованных веществ — не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, после поступления информации о случившемся на территории мусорного полигона был осуществлен выезд специалистов управления и аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования.

Фото: архив V102.RU