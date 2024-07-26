Спикер гордумы подарил Волжскому филина с пятаком

В сквере Школьном на улице Молодёжной в Волжском Волгоградской области появился фонарный столб с сидящим на нём филином. Под фонарным столбом разместился «счастливый пятак» – символ удачи всех учащихся и студентов.

Теперь перед экзаменами или другим важным событием волжане смогут прийти в Школьный сквер, встать на «счастливый пятак», на котором отлиты слова: «Удача. Везение. Успех», и загадать своё желание, глядя на мудрого филина.





Как рассказали V102.RU в городском представительном органе, арт-объект стал подарком спикера гордумы Сергея Аксенова Волжскому в честь 70-летия города, которое отмечается в эти дни.

Фото Волжской городской думы