Волгоградцам представили календарь праздничных дней в 2025 году

Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2025 году, передает V102.RU. Проект постановления о переносе выходных дней в следующем году опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новогодние праздники в 2025 году будут длиться с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Таким образом, работающие волгоградцы будут отдыхать зимой 11 дней.

Праздничные дни также предусмотрены:

- с 22 по 23 февраля;

- с 8 по 9 марта;

- с 1 по 4 мая;

- с 8 по 11 мая;

- с 12 по 15 июня;

- со 2 по 4 ноября;

- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.

В этой связи выходные в 2025 году переносятся:

- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

- с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

- с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

- с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

- с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.