В Волгограде перекрашивают в другой цвет гостиницу «Интурист»

В Центральном районе Волгограда рабочие перекрашивают в другой цвет фасад гостиницы «Интурист». Как передает V102.RU, новый облик красивого здания, построенного в сталинском ампирном стиле, уже хорошо просматривается.

На данный момент примерно треть фасада со стороны улицы Мира стала заметно темнее.





Ранее, напомним, сообщалось, что государственная историко-культурная экспертиза одобрила перекраску фасадов и замену вывески на крыше здания гостиницы, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

Песочный цвет, который сейчас закрашивают, как отмечалось в документе, не соответствует первоначальному виду объекта культурного наследия. Также в ходе обследования была зафиксирована пятнистость покрытия, загрязнение поверхности стен фасадов и растрескивание поверхности штукатурки в местах температурных швов.

Проектные решения предусматривают работы по устранению этих и других дефектов, а также устройство новой информационной вывески на крыше, которая, как отмечалось, уже физически и морально устарела.

Гостиница «Интурист» расположена в центре города, на углу ул. Мира и пл. Павших Борцов. Она входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира». Боковым юго-восточным фасадом здание вплотную пристроено к соседнему зданию Центрального универмага.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU