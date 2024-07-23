Ливни, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило волгоградцев о шторме





В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, в ближайшие часы регион окажется во власти непогоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ураганным ветром.

- До конца сегодняшнего дня, а также в течение суток 24 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в предупреждении МЧС России по региону.

Волгоградцев просят по возможности оставить автомобиль в гараже, закрыть окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения. При управлении транспортом также необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, - сообщается в предупреждении.