Общество

Ливни, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило волгоградцев о шторме

Общество 23.07.2024 11:56
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23.07.2024 11:56


В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, в ближайшие часы регион окажется во власти непогоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ураганным ветром. 

- До конца сегодняшнего дня, а также в течение суток 24 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в предупреждении МЧС России по региону.

Волгоградцев просят по возможности оставить автомобиль в гараже, закрыть окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения. При управлении транспортом также необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, - сообщается в предупреждении.  

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