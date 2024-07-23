



Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из Казахстана провели на границе спецпограноперацию. Как сообщает V102.RU, в результате за нарушение пограничного режима были задержаны более 20 человек.

Операция под названием «Шекара – 2024» проводилась с целью предупреждения совершения преступлений и правонарушений в пунктах пропуска через госграницу.

- К административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» привлечены свыше 20 человек, - сообщили в пресс-службе ПУ УФСБ России по Волгоградской области.

Фото: ПУ УФСБ России по Волгоградской области