Названа причина пожара на Волжском абразивном заводе

Происшествия 23.07.2024 08:40
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23.07.2024 08:40
Возгорание на Волжском абразивном заводе произошло на участке, где подрядная организация выполняла работу по замене фильтров. Об этом заявили V102.RU в администрации Волжского, передает V102.RU.
Напомним, пожар на предприятии произошел утром 22 июля. Было зафиксировано тление сэндвич-панелей и отложений в вентиляционных каналах. Пожар тушили 65 человек. Очаг был локализован 22 июля около 14-00 ч. Полная ликвидация возгорания произошла в 14-31 ч.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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