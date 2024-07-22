С 8 августа центр Волгограда станет платным для парковки машин





8 августа в Центральном районе Волгограда сразу восемь улиц сделают платными для парковки машин. Как сообщает ИА «Высота 102», новые правила затронут владельцев грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов и средств индивидуальной мобильности, которые оставлены на одной из восьми улиц более чем на 15 минут.

- Платными станут парковки на улицах Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде Наб. им. 62-й Армии, ул. Краснознаменской от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, ул. Ленина от местного проезда Наб. им. 62-й Армии до проспекта им. В.И.Ленина, ул. Володарского от ул. Чуйкова до пр. им. В.И.Ленина, ул. Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.





По информации властей, отличить платное парковочное место от бесплатного можно будет благодаря особой разметке синего цвета. При этом платной парковка будет лишь в рабочее время. В будние с 20:00 до 8:00, а также в выходные плата за оставленные автомобили взиматься не должна.

Согласно опубликованным мэрией расценкам, дороже всего обойдётся волгоградцам парковка крупногабаритных автомобилей. Грузовики, относящиеся по техрегламенту к категории N3, можно будет оставить на парковке за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 за 60 рублей в час. Парковка легкового автомобиля, относящегося к категориям M1, M2 b N1, обойдётся в 40 рублей в час. Мопеды и мотоциклы, относящиеся к категории L, в 20 рублей в час. Электросамокаты и героскутеры можно будет смело бросить в обозначенных властями зонах всего за 15 рублей в час.





При этом, чиновники обещают поддержать особо уязвимые категории волгоградцев. Для ветеранов и инвалидов боевых действий, членов многодетных семей и семей участников СВО, предусмотрено освобождение от уплаты стоимости парковочного места.

Нарушителей же новых правил в администрации обещают нещадно карать крупными штрафами. Пренебрежение новым порядком обойдётся автолюбителям в 2,5 тыс. рублей за транспортное средство. Оплату за парковочное место можно перечислить с помощью портала «Парковки Волгограда».

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», обслуживание парковок на восьми центральных улицах обойдётся властям в беспрецедентную сумму. Согласно госзакупкам, на аренду и организацию работы оборудования для мониторинга новых платных парковок на протяжении всего двух месяцев власти выделили 93 млн рублей. В год же, судя по этим оценкам, мэрии придётся раскошелиться на 558 млн рублей.

Фото из архива редакции