22 июля в Волжском сотрудникам 1-го и 5-го пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Волгоградской области удалось локализовать пожар на территории Абразивного завода. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение двух с половиной часов специалисты вынуждены были бороться со скрытым возгоранием внутри вентиляционных каналов и кровли цеха по очистке фильтров.

- Пожар на площади 300 кв. метров локализован в 12:52. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе спасателей.

Отметим, как ранее сообщала редакция, первые сообщения о ЧП поступили в экстренные службы в 10:12. В ликвидации возгорания на промышленном объекте были задействованы 65 человек, также 22 единицы специализированной техники.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области