Переживший войну и не потерявший своей уникальности: вспоминаем историю знаменитого Дома грузчиков в Волгограде





Здания, которые пережили Сталинградскую битву и сохранили свой уникальный исторический облик, в Волгограде можно пересчитать по пальцам. Одной из таких «жемчужин» краеведы, безо всяких сомнений, называют знаменитый Дом грузчиков в Ворошиловском районе. О его прошлом и настоящем расскажем в материале V102.RU. Здания, которые пережили Сталинградскую битву и сохранили свой уникальный исторический облик, в Волгограде можно пересчитать по пальцам. Одной из таких «жемчужин» краеведы, безо всяких сомнений, называют знаменитый Дом грузчиков в Ворошиловском районе. О его прошлом и настоящем расскажем в материале V102.RU.





В Сталинграде, новом краевом центре, на фоне строительства предприятий и активного развития строительной отрасли вопрос с нехваткой жилья стоял особенно остро. По информации известного историка архитектуры Петра Олейникова, в 1932 году в городе насчитывалось восемь тысяч инженерно-технических работников, до шести тысяч из них были семейными людьми. О масштабах жилищного кризиса говорят сухие цифры - вместо положенных по санитарным нормам 9 квадратов на человека специалисты получали лишь 3,8 квадратных метров. В Сталинграде, новом краевом центре, на фоне строительства предприятий и активного развития строительной отрасли вопрос с нехваткой жилья стоял особенно остро. По информации известного историка архитектуры Петра Олейникова, в 1932 году в городе насчитывалось восемь тысяч инженерно-технических работников, до шести тысяч из них были семейными людьми. О масштабах жилищного кризиса говорят сухие цифры - вместо положенных по санитарным нормам 9 квадратов на человека специалисты получали лишь 3,8 квадратных метров.





Дом грузчиков, как образец плавного перехода от лаконичного и «пролетарского» конструктивизма к набирающему популярность неоклассицизму, спроектировали известные в Сталинграде архитекторы Коваленко и Летюшов. Настоящий исполин среди стареньких двухэтажек был двухфасадным - так еще в Царицыне строили купеческие дома на перекрёстках. Изюминкой новенькой пятиэтажки стал скруглённый фасад с полукруглыми открытыми балконами-лоджиями. Интересно, что шестой этаж был добавлен архитекторами в качестве дополнительного акцента. Дом грузчиков, как образец плавного перехода от лаконичного и «пролетарского» конструктивизма к набирающему популярность неоклассицизму, спроектировали известные в Сталинграде архитекторы Коваленко и Летюшов. Настоящий исполин среди стареньких двухэтажек был двухфасадным - так еще в Царицыне строили купеческие дома на перекрёстках. Изюминкой новенькой пятиэтажки стал скруглённый фасад с полукруглыми открытыми балконами-лоджиями. Интересно, что шестой этаж был добавлен архитекторами в качестве дополнительного акцента.





- Во время Сталинградской битвы как раз напротив Дома грузчиков шли бойцы 64-й Армии. А на балконе соседнего дома консервщиков была сделана каноническая фотография. На ней красноармейцы в конце января 1943 года поднимают красный флаг. Дом грузчиков при этом отчетливо виден на снимке, - уточняет Светлана Аргасцева. - Справедливости ради стоит сказать, что Ворошиловский район современного Волгограда в дни войны пострадал не так сильно, как скажем, Центральный. На крупных предприятиях действительно шли тяжелейшие сражения, а вот гражданские дома бомбили не так ожесточенно. Немцы верили, что захватят Сталинград и спокойно перезимуют в уцелевших зданиях. - Во время Сталинградской битвы как раз напротив Дома грузчиков шли бойцы 64-й Армии. А на балконе соседнего дома консервщиков была сделана каноническая фотография. На ней красноармейцы в конце января 1943 года поднимают красный флаг. Дом грузчиков при этом отчетливо виден на снимке, - уточняет Светлана Аргасцева. - Справедливости ради стоит сказать, что Ворошиловский район современного Волгограда в дни войны пострадал не так сильно, как скажем, Центральный. На крупных предприятиях действительно шли тяжелейшие сражения, а вот гражданские дома бомбили не так ожесточенно. Немцы верили, что захватят Сталинград и спокойно перезимуют в уцелевших зданиях.





Сразу после окончания Сталинградской битвы в разрушенном городе создали комиссию по оценке зданий - какие-то из них, руинированные и уже не подлежащие восстановлению, сразу же приговорили к сносу, а какие-то решили вернуть к жизни. Несмотря на то, что огонь уничтожил все деревянные перекрытия и зацепил крышу, Дом грузчиков все-таки не спешили списывать со счетов. Сразу после окончания Сталинградской битвы в разрушенном городе создали комиссию по оценке зданий - какие-то из них, руинированные и уже не подлежащие восстановлению, сразу же приговорили к сносу, а какие-то решили вернуть к жизни. Несмотря на то, что огонь уничтожил все деревянные перекрытия и зацепил крышу, Дом грузчиков все-таки не спешили списывать со счетов.





Дом грузчиков можно смело назвать счастливчиком еще и потому, что проект его восстановления разработали на основе довоенных чертежей. Московский архитектор Александр Куровский изменил внутренние планировки, но не убрал с «лица» здания его отличительных и запоминающихся черт. Дом грузчиков можно смело назвать счастливчиком еще и потому, что проект его восстановления разработали на основе довоенных чертежей. Московский архитектор Александр Куровский изменил внутренние планировки, но не убрал с «лица» здания его отличительных и запоминающихся черт.

Виктория Чумакова

Фото Павла Мирошкна/V102.RU



В начале 1930-х годов во всем Советском Союзе активно развивалась промышленность. В стране появлялось все больше квалифицированных рабочих, которые нуждались в жилье. В связи с этим в августе 1931-го в СССР вышло постановление «Об улучшении жилищных и культурно-бытовых условий инженерно-технических работников».- Многие дома в довоенном Сталинграде строились по запросу рабочих - учителей, милиционеров, портовых грузчиков, рабочих консервного завода. В это время наряду с Домом грузчиков в городе появились дома консервщиков, коммунальщиков, железнодорожников, речников, сотрудников НКВД и другие, - рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.- Если говорить об экономической стороне вопроса, то реконструкция здания обходится намного дешевле строительства нового, - рассуждает волгоградский историк. - Дома, которые не имели шансов на восстановление - например, в районе площади Павших Борцов, снесли. Сейчас мы знаем их только по сохранившимся открыткам. А вот Дому грузчиков, как и некоторым его соседям, повезло куда больше. Его разрушения были отнюдь не фатальными, поэтому члены комиссии включили его в список на реконструкцию.- Восстановление Дома грузчиков началось в 1945 году и велось очередями - в октябре 1947-го в эксплуатацию сдали третью и четвертую очереди. Окончательно все работы завершились в 1949 году, - комментирует Светлана Аргасцева. - В конце 40-х и даже в начале 50-х многие сталинградцы по-прежнему жили в полуруинных зданиях и палатках, поэтому все отстроенные дома сразу же заселялись. Люди размещались в коммунальных квартирах, но даже достаточно стесненные жилищные условия не шли ни в какое сравнение с жизнью в землянках. Когда же в городе появилась возможность расселить жителей исторической пятиэтажки, она стала административным зданием.Многие волгоградцы наверняка вспомнят, что в советское время в Доме грузчиков располагался популярный ресторан «Грузия». Рядом работали сотрудники Управления речного порта. Сейчас же памятник архитектуры - им Дом грузчиков признали в 1997 году - отдан под офисные помещения. По официальной информации, площади в нем арендуют более 45 организаций.В 2010 году в Волгограде пронеслась тревожная новость о том, что легендарный дом в Ворошиловском районе рискует попасть под снос. Однако опасения местных жителей не подтвердились. Власти поспешили отчитаться, что речь шла исключительно о реставрации исторического здания.В 2018 году Дом грузчиков действительно «одели» в строительные леса и капитально отремонтировали - как внутри, так и снаружи. После завершения всех работ (часть из них выполнялись уже в 2022-м) одно из красивейших зданий Волгограда заметно посвежело и будто бы даже помолодело на пару десятков лет.