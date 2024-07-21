Волгоградцы могут увидеть «Оленью луну» 21 июля

Фото из архива V102.RU
Общество 21.07.2024 14:26
0
21.07.2024 14:26
Фото из архива V102.RU
Сегодня, 21 июля, волгоградцы, как и жители других регионов России, при благоприятных погодных условиях могут лицезреть необычное природное явление – красную Луну или, как еще ее называют, «Оленью луну». Астрономы отметили, что небесное светило завораживающего оттенка можно увидеть в безоблачную погоду.
Такое необычное название июльское полнолуние получило из-за того, что в середине лета олени начинают менять рога.
При этом так называемую Красную луну жители региона видят не так уж и редко. Например, светило с красноватым оттенком выходило на небосклон в апреле 2021 года.
Фото из архива V102.RU
«Этого не может быть»: жители Волгоградской области обсуждают фото с червем из сифона21.07.2024 18:06
Общество 21.07.2024 18:06
Переживший войну и не потерявший своей уникальности: вспоминаем историю знаменитого Дома грузчиков в Волгограде21.07.2024 17:22
Общество 21.07.2024 17:22
Сеансы немого кино с живой музыкой стартуют в ЦПКио Волгограда21.07.2024 15:35
Общество 21.07.2024 15:35
«В каждом из них живет душа»: волгоградец возвращает к жизни отправленные на покой «Икарусы»21.07.2024 13:53
Общество 21.07.2024 13:53
Жителей Калача-на-Дону встревожила толпа казаков на ночных улицах21.07.2024 12:59
Общество 21.07.2024 12:59
Вертолет МЧС заступил на дежурство в Волгограде21.07.2024 11:41
Общество 21.07.2024 11:41
Волжский заполонили макеты Екатерины Мизулиной21.07.2024 08:49
Общество 21.07.2024 08:49
Пришла пора закруток? Волгоградские дачники снизили цены на дары огородов21.07.2024 08:13
Общество 21.07.2024 08:13
Спасительное похолодание и дожди идут в Волгоградскую область21.07.2024 07:22
Общество 21.07.2024 07:22
Волгоградцы пожаловались на «зависающие» на проспекте Ленина светофоры20.07.2024 21:23
Общество 20.07.2024 21:23
Трехдневные отключения ТВ и радио пройдут в Волгоградской области20.07.2024 20:05
Общество 20.07.2024 20:05
«Волгоград Арену» завалили мясными деликатесами, медом и сырами20.07.2024 16:19
Общество 20.07.2024 16:19
Волгоградцам рассказали в МВД, как уберечься от взлома аккаунта на «Госуслугах»20.07.2024 14:10
Общество 20.07.2024 14:10
Экстрим-аттракцион «Русские горки» возведут в ЦПКиО Волгограда20.07.2024 11:32
Общество 20.07.2024 11:32
«Свершилось чудо»: жители поселка Коммунар дождались автобуса до райцентра20.07.2024 09:31
Общество 20.07.2024 09:31