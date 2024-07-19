В Волжском из-за жары переходят на ночной ремонт дорог

Общество 19.07.2024 16:49
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19.07.2024 16:49
Власти Волжского решили перенести ремонт дорожного полотна внутриквартальных проездов на ночное время суток. Как пояснили V102.RU в мэрии городского округа Волгоградской области, это связано с установившейся в регионе жаркой погодой.
Ранее ремонт планировали провести 21 и 22 июля на улице Пушкина, 27 и улице Карла Маркса, 40.
Автовладельцев просят не оставлять на ночь машины у обочин внутриквартальных дорог по данным адресам.
Фото администрации Волжского/t.me
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