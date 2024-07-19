Волгоградцев предупредили о магнитной буре 21 июля





21 июля Землю вновь может накрыть волна солнечного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», в предстоящее воскресенье учёные ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозируют слабую магнитную бурю.

По информации специалистов, геомагнитные возмущения достигнут максимума в 6:00 и продлятся до полудня. На своём пике магнитная буря достигнет 5 баллов по индексу Kp из 9 возможных.

Отметим, слабые магнитные бури характерны тем, что практически не оказывают влияния на работу техники, однако ощущаются метеозависимыми людьми и могут приводить к головным болям и общему недомоганию.

Фото из архива ИА «Высота 102»