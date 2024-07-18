Общество

В Волгоградской области заморозили долги 16 тысяч участников СВО

Общество 18.07.2024 12:28
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18.07.2024 12:28


В Волгоградской области в отношении военнослужащих приостановлено 16 тысяч исполнительных производств. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в УФССП по Волгоградской области. 

При этом меры принудительного исполнения по таким производствам не применяются на весь срок контракта или мобилизации.

Такие послабления касаются лиц, принимающих участие в специальной военной операции – мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Однако исполнительные производства будут продолжены в отношении алиментщиков, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В УФСПП по Волгоградской области напомнили, что должникам необходимо направить соответствующее ходатайство в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство с приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В отношении должников, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут подать близкие родственники, пояснили в ведомстве.

Фото V102.RU

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