В Волгоградской области заморозили долги 16 тысяч участников СВО

В Волгоградской области в отношении военнослужащих приостановлено 16 тысяч исполнительных производств. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в УФССП по Волгоградской области.

При этом меры принудительного исполнения по таким производствам не применяются на весь срок контракта или мобилизации.

Такие послабления касаются лиц, принимающих участие в специальной военной операции – мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Однако исполнительные производства будут продолжены в отношении алиментщиков, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В УФСПП по Волгоградской области напомнили, что должникам необходимо направить соответствующее ходатайство в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство с приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В отношении должников, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут подать близкие родственники, пояснили в ведомстве.

Фото V102.RU