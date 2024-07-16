Общество

В Котово тайно ввели в эксплуатацию новый водовод: город по-прежнему обезвожен

Общество 16.07.2024 08:59
0
16.07.2024 08:59


Сенсационную новость о судьбе строящегося почти за 700 млн рублей 12-километрового участка водовода случайно узнали жители Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, оказывается, он был сдан в эксплуатацию еще 20 июня 2024 года. При этом с осени прошлого года жители города тщетно пытались добиться от районных властей регулярного информирования о ходе работ на жизненно важном объекте. 
Тайна, которую тщательно скрывали районные чиновники, всплыла в ответе госжилинспекции одному из местных жителей, который жаловался на проблемы с водоснабжением в своей квартире. В областном ведомстве сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на участке сетей Филино-Котово завершены. 
- 19.06.2024 г.  получены результаты проб воды, вода соответствует требованиям СанПин. Вновь проложенные участки водовода введены в эксплуатацию 20.06.2024 года, - цитата из ответа чиновников. 
Между тем, администрация Котовского района официально не сообщала о завершении работ на водоводе, хотя жители неоднократно требовали отчета от чиновников, в какой стадии находится стройка. При этом котовчане интересовались этим не от праздного любопытства – ситуация с водоснабжением в городе день ото дня становится все невыносимее. Именно поэтому на введение в эксплуатацию ветки водопровода котовчане возлогали большие надежды и надеялись, что несколько сот миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Волгоградской области, будут эффективно освоены, а ситуация с водой в городе улучшится.
Однако, как выяснилось, после тайного введения в эксплуатацию участка водовода жители Котово по-прежнему сидят без воды. В тех же домах, где в кранах что-то начинает журчать, в умывальники и ванны выливается глиняная жижа, которая за день-два выводит из строя фильтры. Жителей особенно возмущает тот факт, что чиновники уверяют в полной безопасности и соответствии санитарным нормам этой субстанции. 
На мольбы горожан о помощи на днях отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Люди продолжают забрасывать органы власти многочисленными жалобами – горожане пишут обращения в администрацию Президента, администрацию Волгоградской области и в Генпрокуратуру. Однако ситуация в Котово с водоснабжением не изменилась. 
Фото Общественный контроль города Котово/t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.07.2024 12:10
Общество 16.07.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 11:59
Общество 16.07.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 10:58
Общество 16.07.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 09:54 Реклама
Общество 16.07.2024 09:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.07.2024 09:51
Общество 16.07.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 09:35
Общество 16.07.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2024 09:31
Общество 16.07.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 21:28
Общество 15.07.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 20:50
Общество 15.07.2024 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 19:59
Общество 15.07.2024 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 19:27
Общество 15.07.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 19:08
Общество 15.07.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 18:29
Общество 15.07.2024 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2024 18:21
Общество 15.07.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2024 17:59
Общество 15.07.2024 17:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:55
Пять человек выдвинулись в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Разоблачаем мифы о такси вместе с DriveeСмотреть фотографии
12:10
Все очень серьезно: пожарный вертолет МЧС России встал на постоянное дежурство под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:59
МЧС предупредило о +41 градусе жары в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
На волгоградском предприятии определили лучших по профессииСмотреть фотографии
11:04
Сделку по лишению волгоградца квартиры проверят по поручению БастрыкинаСмотреть фотографии
10:58
В Центральном районе Волгограда началась реконструкция трамвайных путейСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде ночное ДТП с перевертышем попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде задержали рассекавшего по Волге пьяного лодочникаСмотреть фотографии
09:54
«Росгосстрах» удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2024 годаСмотреть фотографии
09:51
Свиные шкурки в Волгограде превратили в килограммы котлетСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен всероссийский конкурс проектов памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
09:31
Тревожные сирены ночью гудели на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Котово тайно ввели в эксплуатацию новый водовод: город по-прежнему обезвоженСмотреть фотографии
08:15
Зараженные комары пока щадят волгоградцевСмотреть фотографии
06:37
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной коровыСмотреть фотографии
21:28
Волгоград пропечет до +37 к 18 июляСмотреть фотографии
20:50
Жительница Волгоградской области взыскала 40 тысяч за неудачный визит к стоматологуСмотреть фотографии
19:59
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 7212 человекСмотреть фотографии
19:27
РПН проверил воздух после ночного пожара в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
19:08
«Ночами по капле сцеживаем»: жители Дубовки жалуются на отсутствие питьевой водыСмотреть фотографии
18:29
В Волгоградской области план налоговых поступлений в бюджет исполнен на 43,3%Смотреть фотографии
18:21
Военнослужащий из Камышина Никита Мещеряков погиб на СВОСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка взыскала с администрации компенсацию за сломанную в парке рукуСмотреть фотографии
17:56
Волгоградское УФАС нашло нарушения в договорах ТО ВДГОСмотреть фотографии
16:28
Волгоградского генерала Попова с четвертой попытки выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:47
Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий прудСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде сняли на видео последствия массового ДТП на ул. Маршала ЕрёменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Банк Уралсиб вошел в топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройкеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области участник СВО ранил 12-летнего ребенкаСмотреть фотографии
 