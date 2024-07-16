



Сенсационную новость о судьбе строящегося почти за 700 млн рублей 12-километрового участка водовода случайно узнали жители Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, оказывается, он был сдан в эксплуатацию еще 20 июня 2024 года. При этом с осени прошлого года жители города тщетно пытались добиться от районных властей регулярного информирования о ходе работ на жизненно важном объекте. Сенсационную новость о судьбе строящегося почти за 700 млн рублей 12-километрового участка водовода случайно узнали жители Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, оказывается, он был сдан в эксплуатацию еще 20 июня 2024 года. При этом с осени прошлого года жители города тщетно пытались добиться от районных властей регулярного информирования о ходе работ на жизненно важном объекте.

Тайна, которую тщательно скрывали районные чиновники, всплыла в ответе госжилинспекции одному из местных жителей, который жаловался на проблемы с водоснабжением в своей квартире. В областном ведомстве сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на участке сетей Филино-Котово завершены. Тайна, которую тщательно скрывали районные чиновники, всплыла в ответе госжилинспекции одному из местных жителей, который жаловался на проблемы с водоснабжением в своей квартире. В областном ведомстве сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на участке сетей Филино-Котово завершены.

- 19.06.2024 г. получены результаты проб воды, вода соответствует требованиям СанПин. Вновь проложенные участки водовода введены в эксплуатацию 20.06.2024 года, - цитата из ответа чиновников. - 19.06.2024 г. получены результаты проб воды, вода соответствует требованиям СанПин. Вновь проложенные участки водовода введены в эксплуатацию 20.06.2024 года, - цитата из ответа чиновников.

Между тем, администрация Котовского района официально не сообщала о завершении работ на водоводе, хотя жители неоднократно требовали отчета от чиновников, в какой стадии находится стройка. При этом котовчане интересовались этим не от праздного любопытства – ситуация с водоснабжением в городе день ото дня становится все невыносимее. Именно поэтому на введение в эксплуатацию ветки водопровода котовчане возлогали большие надежды и надеялись, что несколько сот миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Волгоградской области, будут эффективно освоены, а ситуация с водой в городе улучшится. Между тем, администрация Котовского района официально не сообщала о завершении работ на водоводе, хотя жители неоднократно требовали отчета от чиновников, в какой стадии находится стройка. При этом котовчане интересовались этим не от праздного любопытства – ситуация с водоснабжением в городе день ото дня становится все невыносимее. Именно поэтому на введение в эксплуатацию ветки водопровода котовчане возлогали большие надежды и надеялись, что несколько сот миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Волгоградской области, будут эффективно освоены, а ситуация с водой в городе улучшится.

Однако, как выяснилось, после тайного введения в эксплуатацию участка водовода жители Котово по-прежнему сидят без воды. В тех же домах, где в кранах что-то начинает журчать, в умывальники и ванны выливается глиняная жижа, которая за день-два выводит из строя фильтры. Жителей особенно возмущает тот факт, что чиновники уверяют в полной безопасности и соответствии санитарным нормам этой субстанции. Однако, как выяснилось, после тайного введения в эксплуатацию участка водовода жители Котово по-прежнему сидят без воды. В тех же домах, где в кранах что-то начинает журчать, в умывальники и ванны выливается глиняная жижа, которая за день-два выводит из строя фильтры. Жителей особенно возмущает тот факт, что чиновники уверяют в полной безопасности и соответствии санитарным нормам этой субстанции.

На мольбы горожан о помощи на днях отреагировал глава СК РФ На мольбы горожан о помощи на днях отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Люди продолжают забрасывать органы власти многочисленными жалобами – горожане пишут обращения в администрацию Президента, администрацию Волгоградской области и в Генпрокуратуру. Однако ситуация в Котово с водоснабжением не изменилась.

Фото Общественный контроль города Котово/t.me



