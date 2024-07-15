«Забило глиной все фильтры»: жители Котово терпят бедствие из-за отсутствия воды

Общество 15.07.2024 13:29
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15.07.2024 13:29
Жители Котово Волгоградской области требуют введения режима ЧС из-за отсутствия воды в городе. Как сообщает V102.RU, в некоторых домах и квартирах живительная влага отсутствует уже более двух недель. Как жить без воды в такую жару, которая сегодня установилась в регионе, люди не знают. Некоторые жители, у кого есть возможность, уже эвакуировали членов своих семей в другие населенные пункты региона и даже России, отчаявшись дождаться хоть каких-то обнадеживающих вестей от чиновников.
Правда, сохранявший спокойствие и молчание до сегодняшнего дня глава Котовского района Олег Кузьмин все-таки соизволил объясниться перед котовчанами по поводу ситуации с водой. Примечательно, что произошло это после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин 13 июля потребовал от руководителя регионального следственного управления Василия Семенова повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности, которое было возбуждено еще в прошлом году по таким же причинам. Правда, из так называемого комментария чиновника так и не стало понятно, когда же в городе появится вода.
- С 12 июля был запущен последний третий, из запланированных к ремонту, участок водовода протяжённостью 6 км. Общая протяженность отремонтированных участков составила 11083 м. В данный момент осталось выполнить завершающие работы по рекультивации земельных участков, а также завершить монтаж трех колодцев. Аварийный участок старого водовода, на котором произошли два последних порыва, отключен. В настоящее время идет постепенный подъем давления и технологическая настройка, - говорится в сообщении от имени главы района.
Между тем, в некоторых домах, где на короткое время «оживают» краны, вместо воды идет густая жижа с глиной и грязью. Фильтры от такой массы выходят из строя за один день. Точки по раздаче технической воды ситуацию не спасают. Кроме того, на частных подворьях из-за отсутствия полива засыхают огороды.
Жители Котово уже не знают, кого умолять о помощи. Котовчане жалуются, что в официальных пабликах региона их сообщения блокируются. В районной газете «Маяк» нет ни слова о проблемах, которые испытывают жители. Но люди продолжают биться в те двери, которые еще открыты - обращения направляются в администрацию Президента, в Роспотребнадзор. Кстати, это ведомство, которое обязано следить за качеством воды, также не комментирует ситуацию.
Напомним, для решения проблем в водоснабжении Котово осенью прошлого года на строительство новой ветки водопровода протяженностью в 12 км было выделено около 700 млн рублей из резервного фонда Волгоградской области. Сроки ввода объекта постоянно сдвигаются, а местные власти не информировали горожан о ходе данного строительства.
Фото Общественный контроль города Котово/t.me
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