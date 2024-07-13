Болельщиков расстроило безалкогольное пиво на Волгоград Арене





Цены на еду и напитки в буфете на Волгоград Арене неприятно удивили болельщиков. Как сообщает корреспондент V102.RU, бургер голодным фанатам предлагают за 450 рублей, хот дог и котлета по-киевски стоят 300 рублей, а шаурма – 350. Поллитровая бутылка лимонада и чая продается за 200 рублей, пачка печенья – 150.

Некоторые зрители, познакомившись с прейскурантом, шутят, что надо было наедаться дома.







Есть в наличии и пиво – по 200 рублей. Но, важная ремарка, безалкогольное. Это обстоятельство, например, сильно расстроило и удивило болельщиков «Краснодара».





Между тем, на трибунах прибывает зрителей. Болельщики соперников настроены дружелюбно и вместе фотографируются. Есть среди зрителей и те, кто пришел с символикой «Ротора».



Матч начнется уже меньше, чем через час. От гула барабанов и скандирования болельщиков кресла чуть подпрыгивают.