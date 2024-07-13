Болельщиков расстроило безалкогольное пиво на Волгоград Арене

Общество 13.07.2024 19:54
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13.07.2024 19:54
Цены на еду и напитки в буфете на Волгоград Арене неприятно удивили болельщиков. Как сообщает корреспондент V102.RU, бургер голодным фанатам предлагают за 450 рублей, хот дог и котлета по-киевски стоят 300 рублей, а шаурма – 350. Поллитровая бутылка лимонада и чая продается за 200 рублей, пачка печенья – 150.
Некоторые зрители, познакомившись с прейскурантом, шутят, что надо было наедаться дома.
Есть в наличии и пиво – по 200 рублей. Но, важная ремарка, безалкогольное. Это обстоятельство, например, сильно расстроило и удивило болельщиков «Краснодара».
Между тем, на трибунах прибывает зрителей. Болельщики соперников настроены дружелюбно и вместе фотографируются. Есть среди зрителей и те, кто пришел с символикой «Ротора».Матч начнется уже меньше, чем через час. От гула барабанов и скандирования болельщиков кресла чуть подпрыгивают.
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