«О погоде с нами говорят даже незнакомцы»: студентки из Африки рассказали, чем их шокировало волгоградское лето

Своей экстремальной жарой Волгоград способен вскружить голову даже закаленным местным жителям. Что уж говорить про иностранцев, которые отчаянно пытаются привыкнуть к испепеляющему и «пьянящему» зною. Об их эмоциях от волгоградского лета - в материале ИА «Высота102».

Держим пари, многие горожане убеждены, что жителей африканских стран не удивить жаркой погодой. Так до приезда в Волгоград думали и они сами. Однако в городе на Волге их поразила не только зима…





- Я всегда думала, что в Гане по-настоящему жарко. На самом деле я просто не была в Волгограде, - смеется студентка Волгоградского медицинского университета Рукмини. – Здесь я подумала: «Вот это да! Меня есть, чем удивить». Смешно, что поговорить со мной о погоде здесь хотят даже совершенно не знакомые люди. Они подходят ко мне на улице и говорят: «А как вам у нас? Жарко, наверное? Или вы у себя уже привыкли?». Мой ответ о том, что здесь намного жарче, их очень удивляет. И, кстати, отвечу на еще один популярный вопрос – в Гане тоже есть кондиционеры, поэтому бесчисленное количество сплит-систем на зданиях меня нисколько не удивило.

За несколько лет жизни в Волгограде Рукмини нашла несколько удачных лайфхаков, спасающих ее в самые жаркие дни.

- К сожалению, я не умею плавать, поэтому освежиться в жаркий день в Волге не смогу, - говорит медик. – Моим спасением становится холодная вода и любимый квас. А еще в знойные дни я делаю себе наш традиционный безалкогольный напиток соболо. Это чай из гибискуса, который прекрасно утоляет жажду.

«Первое лето в Волгограде повергло меня в шок»





Еще одна студентка из Ганы не просто смирилась с непростым волгоградским климатом. Медик сумела полюбить местную погоду, несмотря на все ее «но».

- Я прожила в Волгограде семь лет, но свой первый жаркий сезон помню до сих пор, - улыбается Эрнестина. - Честно говоря, он меня просто шокировал. Я, выросшая в Гане, еще никогда не ощущала такого зноя. Многим волгоградцам не верится, что у меня на родине не так жарко, как в городе на Волге. Но это действительно так.

Прогуливаясь по городу, утомленная солнцем девушка не раз смотрела на плещущихся в «сухих» фонтанах детей. Девушка признает, что и сама мечтала освежиться под струями воды, но боялась осуждения прохожих.

- У меня всегда было искушение присоединиться к этим детям. Но, кажется, я уже слишком взрослая для таких развлечений. А, может быть, все-таки стоит попробовать? В августе я возвращаюсь в Гану, и до отъезда мне бы хотелось поплескаться в уличном фонтане вместе со своими друзьями, - делится выпускница ВолгГМУ. - Кстати, в России я научилась плавать и теперь спасаюсь от жары в воде. После прогулки по раскаленному городу меня также выручают мороженое и квас. Жители Ганы так любят его из-за сходства с нашим традиционным напитком.

Несмотря на экстремальные температуры, в волгоградском лете студентка из Ганы видит куда больше плюсов, чем минусов. Неоспоримым бонусом африканка называет доступность сезонных развлечений.

- Летом я люблю встречаться с друзьями и кушать кебаб, неспешно прогуливаться по Волге и ощущать освежающий бриз, плавать, гулять по набережной и ЦПКиО, ездить в оздоровительные лагеря. Кто бы что ни говорил, но Волгоград открывает столько возможностей, - убеждена Эрнестина. - Возможно, в Гане я могла бы проводить время точно также, однако это потребует очень больших финансовых вложений. В Волгограде же я могу отдохнуть даже при весьма скромном бюджете.

Автор Виктория Чумакова