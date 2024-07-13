В Волгоградской области пациентка стоматологической поликлиники обратилась в суд после того, как ей удалили зуб. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, женщина потребовала 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за некачественные стоматологические услуги.

Установлено, что в январе 2023 года жительница Фролово обратилась ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» за медицинской помощью. Пациентке удалили один зуб и наложили швы, назначив медикаментозное лечение. Однако рана у женщины не заживала, поэтому через две недели ей повторно наложили швы. Но это не помогло. Ей пришлось еще раз наложить швы на место образовавшегося свища.

Через пять месяцев после удаления зуба женщина была вынуждена обратиться в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, так как ее состояние ухудшилось. В Волгограде жительнице Фролово провели хирургическую операцию.

Экспертиза, которую провели в страховой компании по заявлению женщины, выявила дефекты оказания пациентке медицинской помощи в стоматологической поликлинике. Аналогичный результат был получен по итогам комплексной судебно-медицинской экспертизы, которую назначил суд.

Изучив материалы дела, допущенные в оказании медицинской помощи недостатки, степень физических и нравственных страданий пациента, а также требования разумности и справедливости, суд определил размер компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU