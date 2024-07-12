



Жители Центрального района, чьи дома находятся в непосредственной близости с «Волгоград Ареной», оказались заблокированы накануне предстоящего матча за Суперкубок России. Как сообщает «Высота 102», въезд на парковку у стадиона закрыли бетонными блоками. Такие же преграды появились и на выезде с ул. Батальонной.





По словам волгоградцев, все, что осталось в их распоряжении для проезда на личном транспорте, – это узкие дворы на проспекте Ленина, проезд по ул. Глазкова и тупиковый проезд по Батальонной.

– Особенно удивили, конечно, бетонные блоки, которые выставили на выезде с Батальонной более чем за сутки до матча, – сокрушаются жители расположенных здесь домов. – Приходится бросать машины там, где найдется место, и топать пешком. Удивительное и невероятное рядом.





Напомним, мэрия Волгограда предупреждала о том, что парковка возле стадиона будет запрещена в день проведения матча. О том, что к стадиону завезут бетонные блоки и в буквальном смысле замуруют местных жителей, не шло и речи.

В администрации гостям города и местным болельщикам предлагают воспользоваться 13 июля общественным транспортом. Единственное – нужно учитывать, что с 17.00 в субботу он не будет останавливаться у стадиона.

Фото: ИА «Высота 102»