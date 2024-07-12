В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением Павловым





В городе Камышин Волгоградской области простились с погибшим участником специальной военной операции Евгением Павловым.

– Евгений Юрьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Евгения Павлова искренние соболезнования, – говорится в некрологе районной администрации, передает V102.RU.

В свою очередь, издание ИНФОКАМ со ссылкой на близких Евгения Павлова уточняет, что житель Камышина был мобилизован в сентябре 2022 года и выполнял воинский долг на донецком направлении.

Погиб житель Волгоградской области 5 июля 2024 года.

Фото: администрация Камышина