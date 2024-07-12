Общество

В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением Павловым

Общество 12.07.2024 16:43
0
12.07.2024 16:43


В городе Камышин Волгоградской области простились с погибшим участником специальной военной операции Евгением Павловым.

– Евгений Юрьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Евгения Павлова искренние соболезнования, – говорится в некрологе районной администрации, передает V102.RU.

В свою очередь, издание ИНФОКАМ со ссылкой на близких Евгения Павлова уточняет, что житель Камышина был мобилизован в сентябре 2022 года и выполнял воинский долг на донецком направлении.

Погиб житель Волгоградской области 5 июля 2024 года.  

Фото: администрация Камышина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.07.2024 19:45
Общество 12.07.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 19:36
Общество 12.07.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 19:20
Общество 12.07.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 18:58
Общество 12.07.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 17:45
Общество 12.07.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 17:00
Общество 12.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 16:29
Общество 12.07.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 15:44
Общество 12.07.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 14:26
Общество 12.07.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 13:32
Общество 12.07.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 13:28
Общество 12.07.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 13:22
Общество 12.07.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 12:33
Общество 12.07.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 11:20
Общество 12.07.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 10:21
Общество 12.07.2024 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
В Камышине скончался заслуженный учитель РФ Владимир ПодхватилинСмотреть фотографии
19:36
Спикер Волгоградской облдумы обогнал участников велозабегаСмотреть фотографии
19:20
В Волгограде простились с волонтером и другом зооцентра «Дино»Смотреть фотографии
18:58
Жителей прилегающих к «Волгоград Арене» домов замуровали за бетонными блокамиСмотреть фотографии
18:15
Звезды российского футбола представили Суперкубок в волгоградском амфитеатреСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области врачи заживо «похоронили» 88-летнюю женщинуСмотреть фотографии
17:12
Война за урожай: фермеры не поделили поля под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Спасатели ликвидировали на Латошинке условную утечку хлораСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением ПавловымСмотреть фотографии
16:38
Четверо детей и восемь взрослых утонули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
СК заинтересовался площадкой накопления ТКО во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Росводресурсы из-за жары снова увеличили сбросы воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:12
Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениямСмотреть фотографии
14:44
Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буреСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградскую область из Херсона прибудут 60 детейСмотреть фотографии
13:32
Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:28
«Слезла кожа и вспухли волдыри»: отдых на турбазе стал кошмаром для двух волгоградокСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде ожидают похолодание до +30 градусовСмотреть фотографии
12:33
Волгоградская пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на помощь участникам СВОСмотреть фотографии
12:28
«А это опять мне»: продавец под Волгоградом «отоварилась» на 189 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:13
В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключениеСмотреть фотографии
12:08
Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгограде энергетики устранили аварию, частично обесточившую Красноармейский районСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда за 10 дней инвестировал в мошенников 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
«Хотелось чем-то помочь»: житель Камышина бесплатно раздает козье молоко семьям погибших на СВОСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом в поселке Нариман за 9,8 млн рублей отреставрируют братскую могилуСмотреть фотографии
09:58
Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
09:08
В Волжском из-за коммунальной аварии ушла под воду проезжая часть ул. СоветскойСмотреть фотографии
08:49
Жители обезвоженного Котово молят о помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
 