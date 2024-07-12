В Волгограде ожидают похолодание до +30 градусов





В Волгограде в предстоящие выходные, 13 и 14 июля, ожидают похолодание до +30 градусов. Такой прогноз озвучили в Яндекс Погоде. При этом дни будут стоять солнечные, осадков не будет.

Так, по данным сервиса, в первый выходной день текущей недели столбики термометров в тени едва дотянутся до отметки +30. По северу областного центра, согласно прогнозу, будет +28 градусов.

Воскресный день, 14 июля, будет солнечным и, возможно, чуть теплее – в Волгограде прогнозируют температуру от +29 до +32 градусов.

Впрочем, даже понижение температуры в дневное время не повлияет на то, чтобы Волгоград можно было назвать одним из самых жарких городов-миллионников в России. 30-градусную жару также прогнозируют в ближайшие дни в Воронеже, Москве, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Саратове и Сочи.