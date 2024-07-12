







Жительница города Жирновска Волгоградской области – 86-летняя Галина Савина – перевела в региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО взнос в размере 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.

По словам главы район, пенсионерка, имея статус «дитя войны», не могла остаться в стороне и решила сделать благое дело для военнослужащих.

- Савина Галина Семёновна родилась в 1938 году в Баку, ее первым местом работы было Министерство управделами, а в Жирновске последние 26 лет перед пенсией она работала в СУ-2, принимала непосредственное участие в строительстве жилых домов города и социально значимых объектов, - поделился Александр Шевченко. - Она с ранних лет познала все ужасы. Помнит голодные времена, бомбежки, ужас в глазах и смерть повсюду. Она считает, что каждый россиянин должен вносить свой вклад в общее дело приближения победы.

По мнению Шевченко, поступок Галины Семёновны должен стать примером для всех жителей региона.

Ранее информагентство сообщало о жителе Камышина Валерии Черевичко и его супруге Марине, которые бесплатно поставляют козье молоко членам семей военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции.

Фото: Александр Шевченко / Telegram