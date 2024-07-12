



В Светлоярском районе Волгоградской области готовятся привести в порядок ещё одно место захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», 11 июля власти объявили о поиске подрядной организации для реставрации братской могилы на территории посёлка Наримановка.

По условиям проекта соглашения, компании, прошедшей конкурсный отбор, предстоит демонтировать и отшлифовать гранитные плиты, которыми облицована стела, восстановить и защитить от воздействия влаги железобетонное основание. На финальном этапе облицовка должна быть возвращена на своё место.

Особое внимание специалистам необходимо будет уделить скульптуре война. Сметой работ предусмотрена очистка композиции от загрязнений, а также её гидроизоляция. Отремонтируют строители и ограждение братской могилы.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 9,8 млн рублей. Братская могила 1942–1943 гг. отнесена к объектам культурного наследия регионального значения, поэтому её реставрацию может проводить лишь специализированная организация. Отбор последней завершится по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца октября 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»