Волгоградцев призвали спасать бездомных животных емкостями с водой





Жители Волгограда призвали земляков проявить сострадание к бездомны животным в условиях 40-градусной жары. Читатели ИА «Высота 102» напомнили давнюю традицию и предложили расставить возле жилых домов емкости с водой.

– В дореволюционном Царицыне в жару владельцы своих усадеб выставляли чарки с водой для бездомных животных. Дорогие друзья, давайте вспомним эту традицию и поставим воду возле своих подъездов или частных домов, чтобы у бездомных кошек и собак хоть иногда был доступ к воде, чтобы утолить жажду! – с таким призывом обратились читатели информагентства к волгоградцам.

В телеграм-канале «Высоты 102» инициативу уже поддержали десятки подписчиков.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, жаркая погода сохранится в Волгограде как минимум до конца текущей недели. Столбики термометров вплоть до 14 июля не опустятся в дневное время ниже отметки +37 градусов.