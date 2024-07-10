В ЦПКиО Волгограда выберут маленькую «Мисс парк»

Юные жительницы Волгограда в возрасте от 3 до 15 лет поборются за титул «Маленькой Мисс Парк 2024» в конкурсе, который пройдет 21 июля в Центральном парке культуры и отдыха.

Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, в первой части конкурса участницы расскажут о себе зрителям и жюри в визитной карточке, а потом выступят с творческим номером. На втором этапе девочкам предстоит перевоплотиться в любимого персонажа из мультфильма или кино.

- Жюри будут оценивать не только внешнее сходство с героем и оригинальный подход к созданию наряда, но и мотивацию выбора амплуа. Далее девочек ждет интеллектуальная часть мероприятия. Завершением вечера станет дефиле в нарядных платьях, - сообщили в ЦПКиО.

Здесь уверяют, что побороться за титул может любая девочка. Организаторами мероприятия помимо парка выступает модельное агентство. Для участие в конкурсе нужно подать заявку до 14 июля по телефону: +7 988-977-10-00 (Дарья).

Помимо короны победительницу ждет денежный приз для посещения аттракционов в ЦПКиО.