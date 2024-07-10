Общество

Колючую живую изгородь высадили вдоль ж/д путей в Волгоградской области

Общество 10.07.2024 09:41
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10.07.2024 09:41


Сотрудники ПривЖД высадили в порядке эксперимента несколько десятков колючих кустов барбариса на перегоне Ингеловский – Эльтон в Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в Приволжской железной дороге, живая изгородь должна препятствовать выходу безнадзорного скота на железнодорожные пути.
Высаженный сорт барбариса несъедобен для животных. Он устойчив к вредителям и болезням, не боится засухи и морозов. Колючий кустарник быстро разрастается, а его возраст доходит до 50 лет.
На такие меры железнодорожники пошли во избежание  ситуаций, когда сельскохозяйственные и дикие животные выходят на пути. Столкновения со скотом  и экстренные торможения локомотивов создают угрозу безопасности движения поездов, негативно влияют на работу железнодорожной инфраструктуры, а также приводят к вынужденному ремонту подвижного состава и сбою в графике движения поездов.
Фото V102.RU

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