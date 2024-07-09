



5 июля в Нехаевском районе Волгоградской области на 74-мм году жизни скончался Валерий Понамарев, участвовавший в записи коллективного видеообращения пчеловодов к Александру Бастрыкину. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина умер от обширного инфаркта на фоне переживаний из-за гибели пасеки.

– Ещё с 80-х годов Валерий держал пчёл. Немного, конечно, 10-15 ульев, но для себя и небольшой подработки хватало. В июне у него, как и у почти всех местных пасечников, произошла беда – погибли пчёлы. Причём он не вывозил ульи к полям. Мор начался прямо в хуторе, – рассказал знакомый погибшего Владимир Суровцев.

Валерий Понамарев всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Он проработал агрономом на местных предприятиях. За свой многолетний труд удостоен звания «Ветеран труда».

– Конечно, для всех нас это очень большая потеря. Я сам работаю агрономом и нередко обращался к нему за советом. Он был очень хорошим человеком. И не боялся говорить правду, – добавил Владимир Суровцев.

Накануне рокового дня погибший мужчина вместе со всеми пострадавшими пчеловодами ездил в Урюпинск, где следственные органы проводили опрос потерпевших от массового отравления пчёл.

– Мы были там 4 июля вместе. Он один из хутора приехал. Многие побоялись. Кто же знал, что так получится? Опрос шёл очень долго. По сути, мы провели там почти весь день. Его по возрасту пропустили в числе первых. Всё было в порядке. Он сходил купил себе и жене лекарства. Дорогу обратно тоже вроде бы перенёс нормально. На следующий день утром звонок – Понамарев умер, – рассказал друг пенсионера Николай Берестнев. – Это, конечно, был шок для нас всех. Мы с пчеловодами собрали немного денег – передали семье. Вы знаете, что самое интересное, перед поездкой он обращался в поселковую администрацию за документом о том, что он содержал пчёл, но ему отказались его выдавать. Глава попросил, чтобы следственный комитет запрос сделал. У него жена вроде бы работает на ферме у агрария Черничкина, который вроде бы и потравил пчёл. Он боится, что её уволят, если выдаст справку.

По словам знакомых Валерия Александровича, он тяжело переживал происходящее. Особенно ту несправедливость и безнаказанность, которая, по мнению сельчан, воцарилась здесь из-за близких взаимоотношений главы района и фермера Черничкина.

Напомним, по информации местных пчеловодов, 14-15 июня в окрестностях хутора Нижнедолговский фермер Черничкин произвёл обработку полей высокотоксичными химикатами. Предположительно, в результате этих действий погибли более 300 пчелиных семей. Оказались разорены порядка десяти пчеловодов из Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края.

Пасечники обратились за помощью к властям, однако в ответ получили лишь отписки о том, что официально никаких обработок в эти дни вблизи хутора не проводилось.

Отказ властей от помощи вынудил лишившихся единственного заработка пчеловодов искать защиты у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который откликнулся, поручив организовать проверку массового мора пчёл и доложить обо всех выявленных обстоятельствах в центральный аппарат.