Общество

Останутся только стены, и те не все: в Волгограде реконструируют исторический особняк

Общество 09.07.2024 16:53
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09.07.2024 16:53


В Ворошиловском районе Волгограда, на территории исторической застройки Зацарицынского форштадта, реконструируют трёхэтажное здание по адресу: ул. Балашовская, д. 13. Как сообщает ИА «Высота 102», особняк, построенный в начале XX века и относящийся к объектам культурного наследия регионального значения, ожидает новая жизнь.

Согласно информации, опубликованной на Госзакупках, специалистам предстоит адаптировать сооружение под современные строительные требования и административное назначение. Здесь должен разместиться расчётный центр. Для этого подрядной организации необходимо практически полностью перестроить объект изнутри.

Проектом предусмотрено укрепление каркаса строения металлическими конструкциями, реставрация фасада с восстановлением утраченных элементов и отдельных участков кирпичной кладки, защита стен специальным покрытием, восстановление кладочных швов, замена оконных блоков на современные стеклопакеты, обновление входной группы, оштукатуривание фасадов и монтаж декоративной подсветки.

Также строителям предстоит укрепить фундамент, демонтировать старые и установить новые железобетонные перекрытия этажей с использованием подготовленного металлического каркаса. Обновлён будет и подвал здания, где должна быть произведена дополнительная гидроизоляция помещений.

Вместе с историческими перекрытиями будет демонтирована и крыша. Это необходимо для строительства нового, четвёртого мансардного этажа.

Также в рамках работ должны быть заменены все внутридомовые коммуникации, произведена адаптация помещений для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, на реконструкцию особняка из регионального бюджета выделено 107 млн рублей. Специализированная организация будет отобрана по итогу открытого аукциона во второй половине июля. Реконструкция объекта должна быть завершена до 14 ноября 2025 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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