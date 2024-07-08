В Михайловке двое детей отравились газом от плиты

Происшествия 08.07.2024 16:35
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08.07.2024 16:35
Двое детей надышались парами угарного газа от бытовой плиты. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось 5 июля в Михайловке Волгоградской области. 10-летнюю девочку и годовалого мальчика прямо из дома госпитализировали в городскую больницу.
К счастью, состояние детей не внушило опасений врачам. Как пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, после оказания медицинской помощи 7 июля их выписали.
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