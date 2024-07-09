Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душком





Взрыв и последующее разрушение насосной станции в Красноармейском районе Волгограда стали очередным вызовом для местных властей. И пока на месте ЧП круглосуточно четвертый день работают бригады, задача которых как можно быстрее обеспечить штатное функционирование КНС и найти тела погибших сотрудников, пара десятков человек, взяв на себя смелость выступать от лица всех волгоградцев, записали обращение к главе СКР – начав с трагических событий и закончив почему-то вопросами демографии.

Отметим, что ЧП на насосной станции стало испытанием не только для представителей власти и горожан, но и для средств массовой информации. Поддавшись панике, раздуваемой в отдельных СМИ, и невзирая на официальные заявления о том, что отключения воды не будет, вечером 6 июля горожане начали массово заполнять ресурсом все доступные емкости, в разы увеличив расход питьевой воды и спровоцировав ее нехватку на отдельных улицах. Опомнившись и успокоившись утром, волгоградцы стали сливать ресурс, заполняя и без того заполненную КНС на юге города.

Ситуацию прокомментировал главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт», член общественной палаты региона Сергей Жуков.

– К сожалению, аварии либо ЧП на промышленных предприятиях, в том числе и коммунального хозяйства, еще бывают. А учитывая проблематику отрасли ЖКХ, все же будут еще происходить. Но сегодня мы видим, что власти пытаются решить эту проблему переходом концессионных проектов от частников под контроль областных властей. Если смотреть на отдельно взятое происшествие в Красноармейском районе, то при достаточно крупной коммунальной аварии отключения ресурса не произошло. Это обусловлено тем, что при таких событиях прямое управление и взаимодействие всех служб осуществляется более оперативно и позволяет задействовать ресурс администрации по обеспечению всем необходимым для стабилизации ситуации.

Жуков не скрывает: его поражает склонность некоторых журналистов и "телеграмщиков" в погоне за трафиком играть на нервах горожан:

— Ряд волгоградских СМИ и Telegram-каналов 6 июля стали распространять информацию о возможных перебоях и отключениях с просьбами запасаться водой. Люди на панике начали набирать воду, а это, на минуту, тысячи потребителей. Все это не могло не сказаться на стабильности подачи ресурса. Достаточно большой объем воды был принят, поэтому на ряде участков могли возникнуть перебои с давлением. К тому же, по истечении некоторого времени люди начали избавляться от ненужной воды в больших количествах, что также могло перегрузить коллекторы сточных вод, ведь это большая нагрузка, – рассуждает эксперт. – Также в некоторых районах Волгограда, возможно, были и плановые отключения в связи с ремонтом, незначительные аварии. Граждане на панических настроениях начали связывать плановые или аварийные отключения воды именно с чрезвычайной ситуацией на насосной станции в Красноармейском. К тому же в Кировском районе из-за описанной выше ситуации, ограничили подачу горячей воды, что тоже могло подстегнуть горожан.

Журналист рекомендует всегда проверять информацию и не поддаваться панике.

– Несмотря на сложную ситуацию, система коммунального хозяйства справляется. Главное – люди не остались без воды, – резюмирует Сергей Жуков.

Сегодня же, 9 июля, продолжая раскачивать ситуацию по следам трагедии, те же СМИ распространили видео, опубликованное на странице общественника Сергея Островского в VK, на котором самопровозглашенные представители всего Волгограда требуют возбуждения уголовного дела в отношении главы города. При этом главные аргументы этих людей, прямо скажем, ставят под сомнение их адекватность.

– Сотни тысяч волгоградцев в 40-градусную жару вынуждены теперь оставаться без воды, – заявляет на видео, к примеру, один из авторов обращения в то время, когда горожане продолжают получать ресурс в штатном режиме. И получали его 6 июля – в день взрыва на станции.

Не выдерживают критики, по мнению Сергея Жукова, и другие заявления активистов:

– Они призывают вернуть коммуналку под городское управление, но стоит напомнить, что ее вернули в госсобственность еще в прошлом году! Также авторы обращения заявляют, что концессии постоянно увеличивают тарифы. Но тарифы регулирует и устанавливает государство! Кто и зачем обманывает руководителя СК Бастрыкина? Кто и зачем обманывает граждан Волгограда? Вопрос риторический.

В заключение добавим, что обращение к главе СКР по следами происшествия активисты сняли в самом центре города – на фоне элитных высоток по ул. Хиросимы. Судя по всему, жителей южного района, где разыгралась трагедия, среди авторов обращения не оказалось.

Фото: скриншот видео /V1.RU