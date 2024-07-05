Общество

Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВО

Общество 05.07.2024 17:18
0
05.07.2024 17:18


Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 5 июля, рассмотрели поправки в региональное законодательство, предусматривающие включение участников спецоперации, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, в число получателей бесплатных социальных услуг на дому. Корректировки вносятся в закон «О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области». 

В настоящее время, поясняют в региональном парламенте, мобилизованные, контрактники и добровольцы, получившие в ходе СВО увечья, могут рассчитывать на социально-реабилитационные услуги лишь в условиях полустационара. Именно это и предлагают исправить волгоградские депутаты. 

Решение о предоставлении социальных услуг на дому подготовлено в связи с обращениями участников специальной военной операции, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности, - отметил председатель думского комитета по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов Евгений Кареликов. – Эта дополнительная мера станет еще одним шагом в комплексной работе по созданию единой системы поддержки участников СВО и их семей, которая находится на особом контроле главы региона Андрея Бочарова.

Сообщается, что поправки в региональный закон одобрены комитетом облдумы и рекомендованы к принятию. 

Напомним, что в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова внедрен целый комплекс дополнительных механизмов помощи участникам СВО и членам их семей, а депутатами облдумы ранее внесены соответствующие изменения в Социальный кодекс Волгоградской области и ряд региональных законов. В настоящее время помощь предоставляется по 35 направлениям.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.07.2024 17:46
Общество 05.07.2024 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 13:24
Общество 05.07.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 11:40
Общество 05.07.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 10:16
Общество 05.07.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 09:20
Общество 05.07.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 07:29
Общество 05.07.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 21:21
Общество 04.07.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 21:03
Общество 04.07.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 20:06
Общество 04.07.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:55
Общество 04.07.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:29
Общество 04.07.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:17
Общество 04.07.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 18:55
Общество 04.07.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 18:21
Общество 04.07.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 16:05
Общество 04.07.2024 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:46
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на СуперкубокСмотреть фотографии
17:29
СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактораСмотреть фотографии
17:18
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВОСмотреть фотографии
16:44
«Все понимают – надо место повыше»: новый главный тренер «Динамо-Синары» провел первый смотр командыСмотреть фотографии
16:44
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hrСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде экс-инспектор миграционного отдела «приютил» 588 иностранцевСмотреть фотографии
15:33
Волжанин инвестировал в мошенников 1,5 млн и месяц ждал прибылиСмотреть фотографии
15:27
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:11
Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»Смотреть фотографии
14:37
В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонтеСмотреть фотографии
14:30
Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в ЕланиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтанСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентреСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером уловаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в головуСмотреть фотографии
11:40
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Оторвало двигатель. В лобовом ДТП на волгоградской трассе пострадали четыре человекаСмотреть фотографии
10:39
В Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров обсудил с руководством ФНС результаты совместной работыСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом на трассе Р-228 произошло страшное ДТП с участием двух легковушекСмотреть фотографии
09:20
На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38ºСмотреть фотографии
08:44
Силу будущих лесов Волгоградской области измерили в толщину и высотуСмотреть фотографии
07:29
«Отправили претензию»: в поликлинике Котово не удалось запустить лифт после ремонтаСмотреть фотографии
06:28
Росстат: средняя получка волгоградцев в апреле выросла до 57254 рублейСмотреть фотографии
21:21
Ночь будет веселой? МЧС призвало волгоградцев быть готовыми ко всемуСмотреть фотографии
21:03
Остались формальности: «ЭкоЦентр» закрепился в статусе регоператора по обращению с ТКОСмотреть фотографии
20:34
Федерация бокса дала «пожизненное» бойцу Джавиду РзаевуСмотреть фотографии
20:06
Суд перенес рассмотрение жалобы депутата Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
 