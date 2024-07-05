



Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 5 июля, рассмотрели поправки в региональное законодательство, предусматривающие включение участников спецоперации, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, в число получателей бесплатных социальных услуг на дому. Корректировки вносятся в закон «О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области».

В настоящее время, поясняют в региональном парламенте, мобилизованные, контрактники и добровольцы, получившие в ходе СВО увечья, могут рассчитывать на социально-реабилитационные услуги лишь в условиях полустационара. Именно это и предлагают исправить волгоградские депутаты.

– Решение о предоставлении социальных услуг на дому подготовлено в связи с обращениями участников специальной военной операции, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности, - отметил председатель думского комитета по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов Евгений Кареликов. – Эта дополнительная мера станет еще одним шагом в комплексной работе по созданию единой системы поддержки участников СВО и их семей, которая находится на особом контроле главы региона Андрея Бочарова.

Сообщается, что поправки в региональный закон одобрены комитетом облдумы и рекомендованы к принятию.

Напомним, что в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова внедрен целый комплекс дополнительных механизмов помощи участникам СВО и членам их семей, а депутатами облдумы ранее внесены соответствующие изменения в Социальный кодекс Волгоградской области и ряд региональных законов. В настоящее время помощь предоставляется по 35 направлениям.