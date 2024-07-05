Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под Волгоградом

В центральной городской больнице Камышина Волгоградской области врачи спасают четверых пострадавших в массовой аварии. У доставленных в медучреждение диагностированы политравмы, сообщает V102.RU.

— Поступивший 63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние 72-летней женщины врачи оценивают как средней степени тяжести. Мужчина в возрасте 63-х лет также в состоянии средней степени тяжести, как и 58-летняя женщина, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, по предварительным сведениям областного главка МВД России, авария произошла сегодня в 06.40 на 547 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель Renault в заносе вылетел на «встречку», где столкнулся с иномаркой Kia. От удара произошло отбрасывание двигателя Renault, на который наехал автомобиль Volvo.

Ранее сообщалось о двух пострадавших водителях и двух пассажирах.

Фото: архив ИА «Высота 102»