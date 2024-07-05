Общество

Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под Волгоградом

Общество 05.07.2024 11:40
0
05.07.2024 11:40


В центральной городской больнице Камышина Волгоградской области врачи спасают четверых пострадавших в массовой аварии. У доставленных в медучреждение диагностированы политравмы, сообщает V102.RU. 

— Поступивший 63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние 72-летней женщины врачи оценивают как средней степени тяжести. Мужчина в возрасте 63-х лет также в состоянии средней степени тяжести, как и 58-летняя женщина, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Напомним, по предварительным сведениям областного главка МВД России, авария произошла сегодня в 06.40 на 547 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель Renault в заносе вылетел на «встречку», где столкнулся с иномаркой Kia. От удара произошло отбрасывание двигателя Renault, на который наехал автомобиль Volvo. 

Ранее сообщалось о двух пострадавших водителях и двух пассажирах. 

Фото: архив ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.07.2024 13:24
Общество 05.07.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 10:16
Общество 05.07.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 09:20
Общество 05.07.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2024 07:29
Общество 05.07.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 21:21
Общество 04.07.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 21:03
Общество 04.07.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 20:06
Общество 04.07.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:55
Общество 04.07.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:29
Общество 04.07.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 19:17
Общество 04.07.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 18:55
Общество 04.07.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 18:21
Общество 04.07.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 16:05
Общество 04.07.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 16:02
Общество 04.07.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2024 14:55
Общество 04.07.2024 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»Смотреть фотографии
14:37
В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонтеСмотреть фотографии
14:30
Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в ЕланиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтанСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентреСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером уловаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в головуСмотреть фотографии
11:40
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Оторвало двигатель. В лобовом ДТП на волгоградской трассе пострадали четыре человекаСмотреть фотографии
10:39
В Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров обсудил с руководством ФНС результаты совместной работыСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом на трассе Р-228 произошло страшное ДТП с участием двух легковушекСмотреть фотографии
09:20
На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38ºСмотреть фотографии
08:44
Силу будущих лесов Волгоградской области измерили в толщину и высотуСмотреть фотографии
07:29
«Отправили претензию»: в поликлинике Котово не удалось запустить лифт после ремонтаСмотреть фотографии
06:28
Росстат: средняя получка волгоградцев в апреле выросла до 57254 рублейСмотреть фотографии
21:21
Ночь будет веселой? МЧС призвало волгоградцев быть готовыми ко всемуСмотреть фотографии
21:03
Остались формальности: «ЭкоЦентр» закрепился в статусе регоператора по обращению с ТКОСмотреть фотографии
20:34
Федерация бокса дала «пожизненное» бойцу Джавиду РзаевуСмотреть фотографии
20:06
Суд перенес рассмотрение жалобы депутата Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
19:55
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
19:29
Новый аттракцион в ЦПКиО Волгограда станет одним из самых высоких в ЮФОСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
«Такого обычая нет»: муфтий из Волгоградской области поддержал запрет на ношение никабаСмотреть фотографии
18:55
В Волгограде за 93 млн рублей выявят уклонистов от оплаты новых парковокСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде лжеполицейский выманил миллион у бизнесменаСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде на две недели перекроют движение на ул. НовороссийскойСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцы собирают деньги на жизненно важную операцию 3-летнему ЖенеСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде суд закрыл ДК имени Гагарина по требованию МЧССмотреть фотографии
 