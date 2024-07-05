Происшествия

Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в голову

Происшествия 05.07.2024 12:05
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05.07.2024 12:05


4 июля в Михайловском районе Волгоградской области едва не лишилась жизни пассажирка автомобиля Nissan Juke. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина стала жертвой череды обстоятельств, по итогу которых лобовое стекло иномарки разнесла вдребезги тротуарная плитка.

- В 15:23 на 762 км автодороги «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» от двигавшегося во встречном направлении неустановленного автомобиля отлетела тротуарная плитка и попала в лобовое стекло автомобиля Nissan Juke, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что фрагмент бетонного изделия со снайперской точностью летел в голову женщине. Пассажирку спасло лишь то, что многослойное автомобильное стекло частично снизило силу удара. При этом брусчатка всё равно попала ей прямо в голову.

Отметим, несмотря на полученные травмы, пострадавшая смогла самостоятельно добраться до медицинского учреждения, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет Госавтоинспекция.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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