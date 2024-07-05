На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38º

В Волгоградской области предстоящие выходные будут дождливыми, но душными. Синоптики обещают штормовой ветер и жару до +38 градусов.

— В субботу, 6 июля, по региону в ночные часы местами пройдут небольшие дожди. Днем в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами и западным ветром с порывами при грозах 15-20 м/с. Ночью за окном +22...+27º, местами +17...+22º, днем воздух раскалится до +30...+35º, а местами и до +38º, — рассказали V102.RU в областном ЦГМС. — В воскресенье, 7 июля, в ночной период местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, после обеда кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный с порывами при грозах до 15-20 м/с. Ночью +20...+25º, местами до +16º, днем +30...+35º, в отдельных районах до +38º.

В Волгограде на выходных установится облачная с прояснениями погода.

— 6 июля в городе на Волге ночью вероятен небольшой дождь, днем небольшой дождь с грозой. Ветер западного направления 8-13 м/с. Ночью в областном центре +23…+25º, днем воздух прогреется до +36...+38º, — уточнили в региональном гидрометцентре. — 7 июля в городе-герое ночью сильные осадки маловероятны, а вот днем ожидается дождь с грозой и северо-восточным ветром со скоростью 8-13 м/с. Ночью +23…+25º, днем +35...+37º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»