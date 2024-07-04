В Волгограде рабочего поразило током при строительстве Горнополянского путепровода





4 июля в Советском районе Волгограда очевидцы засняли на видео инцидент при строительстве путепровода в районе Горнополянского разъезда. Как сообщает ИА «Высота 102», при выгрузке металлических конструкций электрическим током поразило одного из сотрудников строительной организации.

По предварительным данным, во время производства работ кран задел стрелой высоковольтную линию, питающую контактную сеть прилегающих ж/д путей.

Судя по видеокадрам, несмотря на поражение током, пострадавший продолжал находится в сознании. К нему тут же подбежали другие строители и начали оказывать первую помощь.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

– Мужчина в возрасте 40 лет доставлен в больницу скорой помощи №7, – прокомментировали в облздраве. – Его состояние оценивается как тяжелое, проходит лечение в реанимационном отделении.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me