Общество

Представители всех регионов страны вошли в совет первичных отделений «Единой России»

Общество 03.07.2024 15:24
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03.07.2024 15:24


«Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов, сообщает сайт ER.ru.
– Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всём. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях, – подчеркнул Медведев. 
Он также указал на необходимость прямой коммуникации между секретарями и руководством партии на базе совета первичных отделений для оперативного решения задач на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  
Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что совет будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.
– В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей «первичек» –  участники специальной военной операции, –  рассказал Сидякин.
Он же напомнил о системной перезагрузке первичного звена партии и о грантовой поддержке, а также об образовательных проектах для секретарей. Они проходят на базе Высшей партийной школы. 
Отмечается, что первое заседание совета состоится 19 сентября. Свой комментарий насчет создания первичных отделений дал и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Чечуров.
– На сегодняшний день у нас зарегистрировано 1399 первичных отделений «Единой России», которые объединяют более 37 тысяч человек. Инициативные жители региона, которым небезразлична судьба малой Родины, – вот наш главный ресурс. «Первички» работают, что называется «на земле» – именно к ним в первую очередь обращаются за помощью земляки, именно представители первичных отделений зачастую являются инициаторами социально важных и полезных проектов по развитию и благоустройству территорий, организации добровольческих движений. У наших «первичек» большой опыт в умении оперативно мобилизовать все свои ресурсы. Так было в пандемию. Сейчас же в период проведения СВО большая работа ведется в рамках гуманитарной миссии. За два года «за ленточку» для бойцов и жителям новых регионов были направлены десятки тонн продуктов, одежды, медикаментов, спецоборудования, значительная часть которых собрана именно членами первичных отделений. На базе «первичек» работают центры, в которых волонтеры плетут масксети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Работа ведется ежедневно, – отметил Александр Чечуров. 
Ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.
Фото пресс-службы ЕР.

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