Волгоградские предприниматели на 58% увеличили продажи на Wildberries





В Волгоградской области растёт количество предпринимателей, реализующих товары по всей России через интернет. Как сообщает ИА «Высота 102», только лишь на площадке Wildberries в январе-мае 2024 года количество волгоградских бизнесменов выросло на 32%.

Помогают предпринимателям с помощью маркетплейсов осваивать новые рынки сбыта региональная служба поддержки «Мой бизнес», специалисты которой совместно с представителями центра развития предпринимателей PRO Wildberries проводят обучающие занятия.

- Эксперты представили участникам семинара правила использования инструментов портала для продавцов, научили, как организовать старт продаж, проинформировали об этапах развития и функционирования партнерского пункта выдачи заказов, о расширении спектра услуг на площадке «Wildberries Travel». Все желающие смогли пообщаться с представителями маркетплейса, получить советы по созданию собственного бизнеса, - рассказали журналистам в облкомэкономразвития.

В 2023 году специалисты помогли выйти на федеральные онлайн-площадки 82 предпринимателям. В этом году эксперты планируют нарастить эту работу.

Отметим, за шесть месяцев этого года компания Wildberries зафиксировала рост объёма продаж бизнесменов из Волгоградской области на 58%. По количеству активных продавцов регион занял 3 место в ЮФО.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области