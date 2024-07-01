Третий китайский аттракцион-гигант соорудят в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха в скором времени стартуют работы по возведению третьего по счету экстремального аттракциона «Седьмое небо». В Волгоград из Китая уже прибыли двенадцатиметровые конструкции весом более 5 тонн.

Новый аттракцион будет поднимать посетителей на высоту около 40 метров и вращать по кругу. Вмещать он будет до 30 человек.

Подрядчиком уже были выполнено бетонирование основной платформы, на которой в ближайшее время будет установлен аттракцион высотой более 50 метров. Собирать конструкцию будут китайские рабочие, которым, кроме прочего, предстоит оборудовать подсветку и декор на высотном объекте.

После постройки объект пройдет процедуру сертификации и получит свидетельство о госрегистрации.

Фото: парк ЦПКиО