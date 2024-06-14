Сирены гражданской обороны прозвучат 25 июня во всей Волгоградской области

На всей территории Волгоградской области 25 июня пройдет масштабная проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Сигналы «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности систем оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» включат во всех населенных пунктах региона в 10.00.
– Это позволит проверить готовность к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области.