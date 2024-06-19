Минобороны наградило волгоградца медалью «За укрепление боевого содружества»





Волонтер отряда «Бессмертный Сталинград» Александр Клименко награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом 19 июня сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

– Еще один представитель гражданской части команды отряда «Бессмертный Сталинград» удостоен награды! Приказом Министра обороны медалью награжден Александр Клименко, за ленточкой известный под позывным «Клим», – сообщил депутат в telegram-канале.

Напомним, что медалью «За укрепление боевого содружества» награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ за заслуги в формировании и реализации государственной политики в области международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями, а также другие граждане РФ и иностранные граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Александр Клименко – волонтер. Он регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарными миссиями.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me