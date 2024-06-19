Общество

Минобороны наградило волгоградца медалью «За укрепление боевого содружества»

Общество 19.06.2024 21:16
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19.06.2024 21:16


Волонтер отряда «Бессмертный Сталинград» Александр Клименко награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом 19 июня сообщил в своем  Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.  

Еще один представитель гражданской части команды отряда «Бессмертный Сталинград» удостоен награды! Приказом Министра обороны медалью награжден Александр Клименко,  за ленточкой известный под позывным «Клим», – сообщил депутат в telegram-канале. 

Напомним, что медалью «За укрепление боевого содружества» награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ за заслуги в формировании и реализации государственной политики в области международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями, а также другие граждане РФ и иностранные граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Александр Клименко – волонтер. Он регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарными миссиями.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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