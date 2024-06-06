Прибывшие в Волгоград первые 10 трамваев «Львенок» проходят обкатку

Московская компания поставила в Волгоград первую партию новых односекционных трамваев модели «Львенок», передает V102.RU. По информации мэрии, общественный транспорт поступил в трамвайное депо №2 и сейчас проходит обкату.

Это процедура является обязательной для нового транспорта. Обкатку проводят в ночное время без пассажиров. Каждый трамвай должен пройти не менее 50 км пути прежде чем выйти на линию.

Трамваи модели «Львенок» сменят устаревший подвижной состав одного из маршрутов в Дзержинском районе.

Напомним, что контракты на поставку для Волгограда нового подвижного состава в количестве 62 единиц заключило АО «ЭлектроТранспортПлюс». Это 12 трехсекционных трамваев модели «Невский» и 50 односекционных модели «Львенок». Транспорт поступит в Волгоград в течение 2024 года партиями. Ранее сообщалось, что 38 вагонов выйдут в будущем году на линию скоростного трамвая, а 24 будут курсировать на обычных маршрутах.

Фото: администрации Волгограда