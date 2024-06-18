Общество

Жара в Волгоградской области пойдет на спад

Общество 18.06.2024 21:29
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18.06.2024 21:29


Синоптики пообещали ослабление жары в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградском ЦГМС, снижение температуры можно ожидать уже к концу рабочей недели. 21 июня в области похолодает до +26 градусов. Ослабление июньского зноя принесут дожди и грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду.
Однако до пятницы волгоградцам придется еще потерпеть. 19 и 20 июня в районах области будет держаться высокая температура – до +35 градусов. К тому же завтра в некоторых районах ожидаются небольшие дожди.


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