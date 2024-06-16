Общество

Новая неделя встретит волгоградцев зноем и дождями

Общество 16.06.2024 08:43
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16.06.2024 08:43


Жителей Волгограда и области на новой неделе продолжит испытывать удушающая жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в отдельные дни температура поднимется до +37 градусов. Тем не менее, синоптики обещают небольшое послабление. 

— В понедельник, 17 июня, по области местами пройдут кратковременные дожди с грозами и юго-западный ветром со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+23º, днем воздух разогреется до +30..+35º, а в отдельных районах и до +37º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 18 июня, ночью будет сухо, а вот после обеда местами вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с. Ночью +18...+23º, днем +27..+32º, в отдельных районах до +37º.

В Волгограде к началу новой рабочей недели установится облачная с прояснениями погода. 

— 17 июня в городе пройдет небольшой дождь с юго-западным ветром 7-12 м/с. В ночной период +21…+23º, дневная температура составит +31...+33º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 18 июня ночью будет сухо, днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в областной столице +20…+22º, днем +31...+33º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 17 по 23 июня установится малооблачная сухая погода. Лишь в понедельник и пятницу прогнозируются небольшие дожди. Самым жарким днем на новой неделе окажется вторник. В эти сутки в городе на Волге столбики термометров покажут +33 градуса. 

Прохладной относительно других дней выдастся суббота. После обеда температура не поднимется выше +29 градусов. Ночные температурные значения на неделе в среднем не опустятся ниже +19 градусов. Геомагнитный фон в пределах нормы. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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