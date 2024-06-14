Конкурсы, танцы и фестиваль красок: волгоградцев приглашают в ЦПКиО отметить День йоги





15 июня в Волгограде пройдут тематические мероприятия, посвященные Международному дню йоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный центр развития туризма, погрузиться в индийские духовные практики, а также интересно провести время все желающие смогут на площадке ЦПКиО.

В 10:00 в областном центре День йоги начнётся с выступлений артистов студии индийского танца и восточной пластики «Ситара», а также вокалистов театра эстрадной песни «Ассорти». Одновременно начнутся мастер-классы по йоге и акция посольства Индии в Российской Федерации. Сотрудники дипмиссии обещают раздать участникам брендированные футболки.

В 17:00 на главной сцене парка состоится фестиваль красок. Гости мероприятия смогут принять участие в конкурсах, играх, преферансах, и всё это под аккомпанемент хорошей музыки.

Отметим, что Международный день йоги был учрежден в 2014 году и, как правило, отмечается 21 июня — в День летнего солнцестояния.