



В Руднянском районе Волгоградской области прокуратура взыскала с компании «ЮГЭКОСТРОЙ-ПЛЮС» 7,4 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», организация сорвала сроки строительства детского сада в селе Матышево.

- В установленные сроки обязательства подрядчиком не исполнены, что послужило основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке и внесения юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Техническим заказчиком работ выступала МКОУ «Матышевская СОШ». После разрыва отношений с исполнителем директор образовательного учреждения вынужден был искать новую организацию. При этом на момент заключения второго контракта стоимость строительных материалов и работ существенно возросла.

- По итогам проверки прокуратурой региона в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО «ЮГЭКОСТРОЙ-ПЛЮС» разницы в стоимости строительных работ по расторгнутому и вновь заключенному контракту в размере свыше 7,4 млн рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Отметим, требования прокуратуры были полностью удовлетворены арбитражным судом Волгоградской области. В настоящее время наложен арест на имущество недобросовестной компании.

Фото из архива ИА «Высота 102»