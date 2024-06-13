



Волгоградское УФАС России накажет ещё одного недобросовестного подрядчика. Как сообщает ИА «Высота 102», за срыв строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Котельниково в чёрный список недобросовестных исполнителей на два года внесена компания «Мастер групп».

По информации надзорного органа, городская администрация была вынуждена обратиться в суд с иском об расторжении контракта на строительство ФОКа. Во время разбирательств было установлено, что работы на объекте были фактически прекращены, из-за чего произошёл срыв сроков.

Отметим, суд поддержал требование муниципалитета. В свою очередь, антимонопольная служба приняла решение ограничить участие подрядчика в получении господрядов.

Фото из архива ИА «Высота 102»