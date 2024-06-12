Бочаров рассказал о «медвежьих углах» в Волгограде

Губернатор Волгоградской области рассказал о «медвежьих углах», которые есть в Волгограде, и которые постепенно преображаются в лучшую сторону. Как сообщает V102.RU, так глава региона назвал заброшенные места и пустыри в густонаселенных районах города.

- Таких «медвежьих углов» у нас в Волгограде — не пересчитать. Причем, это густонаселенные районы, где проживает большое количество людей. Много таких примеров можно привести, — сказал губернатор Андрей Бочаров. - В таком же заброшенном состоянии находились пойма реки Царица, Сурский сквер (сейчас сквер Строителей), затрибунная часть пл. Павших Борцов (современный Александровский сад) и другие объекты, до которых «не доходили руки» десятилетиями.





На эту тему губернатор высказался сегодня, 12 июня, в сквере на 7-ой Гвардейской в Волгограде, где ведутся работы по реконструкции и благоустройству этой ранее запущенной общественной территории, которую местные жители называли «медвежий угол».

Сейчас здесь появились очертания нового сквера «Мы вместе». Первый этап благоустройства на участке от проспекта Ленина до улицы Коммунистической планируют завершить к 1 августа. Второй этап от Коммунистической до путепровода по улицы Хиросимы также планируют благоустроить в этом году - на год раньше запланированного срока.





Глава региона напомнил о поставленной задаче по преображению протяженной зоны от проспекта Ленина до улицы Хиросимы.

- На протяжении десятков лет здесь ничего не было, даже тротуаров — для меня было удивительно, что за столько времени никто не подошел к реализации проекта благоустройства, связанного с этой частью города. В рамках 10-летней программы развития Волгограда мы предусмотрели реализацию такого проекта. Сейчас все идет в соответствии с графиком и планом. Но я считаю, если есть такая возможность — не надо растягивать; нужно делать в один период и переходить к следующим объектам. Решение сегодня принято. Участок от 2-й Продольной до железнодорожного моста (2-й этап — от ул. Коммунистической до путепровода по ул. Хиросимы) мы полностью приведем в надлежащее состояние в этом году. Объем финансовых средств будет выделен, поручения все даны, - сказал Бочаров.

В рамках выездного совещания сегодня губернатор Андрей Бочаров с руководством города также осмотрел ряд объектов Центрального района.

- Сегодня большая программа. Мы понимаем, что нужно подходить к решению и завершать работы на нижней террасе от БК-31 до нового моста, по верхней террасе, есть еще ряд объектов, которые нужно завершить в этом году, которые нужно начать в следующем, — пояснил Андрей Бочаров.

Фото: администрации Волгоградской области